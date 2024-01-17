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Кравец — болельщикам «Авангарда»: надо убирать негатив. Не нужны эти диванные обсуждения

Кравец — болельщикам «Авангарда»: надо убирать негатив. Не нужны эти диванные обсуждения
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец считает, что болельщики не должны выражать негативные эмоции, а должны поддерживать команду. Существует мнение, что омский клуб показывает хорошие результаты за счёт одного звена.

«Теперь болельщики не будут говорить, что «Авангард» тащит только одно звено? Моё личное мнение: болельщики вообще должны убирать негатив, нужна положительная энергия, поддержка команды, других ребят у нас нет, они отдают все силы для победы и всегда играют ради болельщиков. Так что нужны позитивные эмоции, а не диванные какие-то обсуждения», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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