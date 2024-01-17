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СКА уверенно разобрался с «Амуром», забросив шесть шайб в Санкт-Петербурге

СКА уверенно разобрался с «Амуром», забросив шесть шайб в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Амуром». Матч завершился уверенной победой армейцев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Никишин (Грицюк, Рендулич) – 03:31 (5x5)     2:0 Дедунов (Толчинский) – 05:31 (5x5)     2:1 Барулин (Бочаров, Коршков) – 20:41 (5x5)     3:1 Старков (Камалов, Глотов) – 24:33 (5x5)     4:1 Земчёнок – 37:13 (4x5)     4:2 Гуркин (Мищенко, Дрозг) – 43:47 (5x5)     5:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 52:05 (5x5)     6:2 Сапего (Воробьёв, Толчинский) – 55:54 (5x5)    

К шестой минуте матча СКА уже вели в счёте с разницей в две шайбы — голы забили Александр Никишин и Павел Дедунов. После двух быстрых пропущенных шайб тренерский штаб «Амура» поменял вратаря Игоря Бобкова на Дмитрия Лозебникова. Во втором периоде на гол «Амура» армейцы ответили ещё двумя заброшенными шайбами — отличились Степан Старков и Артём Земчёнок. В третьем периоде СКА упрочил преимущество, забив ещё два гола. Отметим, что все голы в матче забили разные хоккеисты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» потерпел четвёртое поражение подряд. СКА в следующем матче примет на домашней площадке «Куньлунь» 19 января.

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