СКА уверенно разобрался с «Амуром», забросив шесть шайб в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Амуром». Матч завершился уверенной победой армейцев со счётом 6:2.

К шестой минуте матча СКА уже вели в счёте с разницей в две шайбы — голы забили Александр Никишин и Павел Дедунов. После двух быстрых пропущенных шайб тренерский штаб «Амура» поменял вратаря Игоря Бобкова на Дмитрия Лозебникова. Во втором периоде на гол «Амура» армейцы ответили ещё двумя заброшенными шайбами — отличились Степан Старков и Артём Земчёнок. В третьем периоде СКА упрочил преимущество, забив ещё два гола. Отметим, что все голы в матче забили разные хоккеисты.

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«Амур» потерпел четвёртое поражение подряд. СКА в следующем матче примет на домашней площадке «Куньлунь» 19 января.