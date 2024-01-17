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«Куньлунь» одержал волевую победу в гостевом матче с минским «Динамо»

«Куньлунь» одержал волевую победу в гостевом матче с минским «Динамо»
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и «Куньлунем». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Дерябин (Мороз, Горбунов) – 09:33 (5x4)     2:0 Сотишвили (Пышкайло, Кодола) – 10:30 (5x5)     2:1 Фу – 17:57 (5x5)     2:2 Броссо – 38:05 (5x5)     2:3 Фу (Меркли) – 43:35 (5x5)     2:4 Фу (Граовац) – 44:11 (5x5)     2:5 Броссо (Кэмпбелл, Макмиллан) – 59:24 (en)    

К середине первого периода минчане успели дважды поразить ворота гостей — отличились Дмитрий Дерябин и Даниил Сотишвили. Китайский клуб начал свою погоню с гола Цзян Фу в концовке первого периода. В конце второго периода Девин Броссо сравнял счёт. В третьем периоде «Куньлунь» забросил две быстрые шайбы — дубль на счету Цзян Фу. В концовке минчане сняли вратаря, но отыграться не смогли и лишь пропустили шайбу в пустые ворота.

Отметим, что в матче состоялась яркая массовая потасовка, по итогам которой хоккеисты команд получили 63 штрафные минуты.

«Куньлунь» взял реванш за вчерашнее поражение от минского «Динамо».

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