«Куньлунь» одержал волевую победу в гостевом матче с минским «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и «Куньлунем». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 5:2.
К середине первого периода минчане успели дважды поразить ворота гостей — отличились Дмитрий Дерябин и Даниил Сотишвили. Китайский клуб начал свою погоню с гола Цзян Фу в концовке первого периода. В конце второго периода Девин Броссо сравнял счёт. В третьем периоде «Куньлунь» забросил две быстрые шайбы — дубль на счету Цзян Фу. В концовке минчане сняли вратаря, но отыграться не смогли и лишь пропустили шайбу в пустые ворота.
Отметим, что в матче состоялась яркая массовая потасовка, по итогам которой хоккеисты команд получили 63 штрафные минуты.
«Куньлунь» взял реванш за вчерашнее поражение от минского «Динамо».
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