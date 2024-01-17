«Куньлунь» одержал волевую победу в гостевом матче с минским «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и «Куньлунем». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

К середине первого периода минчане успели дважды поразить ворота гостей — отличились Дмитрий Дерябин и Даниил Сотишвили. Китайский клуб начал свою погоню с гола Цзян Фу в концовке первого периода. В конце второго периода Девин Броссо сравнял счёт. В третьем периоде «Куньлунь» забросил две быстрые шайбы — дубль на счету Цзян Фу. В концовке минчане сняли вратаря, но отыграться не смогли и лишь пропустили шайбу в пустые ворота.

Отметим, что в матче состоялась яркая массовая потасовка, по итогам которой хоккеисты команд получили 63 штрафные минуты.

«Куньлунь» взял реванш за вчерашнее поражение от минского «Динамо».