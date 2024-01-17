«Меня это точно смотивирует»! Тренер «Амура» высказался о лишении «Сибири» очков

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о лишении «Сибири» четырёх очков за технические поражения. Новосибирский клуб был оштрафован КХЛ за нарушение регламента по числу легионеров в заявке на матч лиги. После снятия четырёх очков новосибирцы выпали из зоны плей-офф.

«Сибири» присудили четыре технических поражения? Я об этом не знал. Хотелось бы, чтобы это смотивировало нашу команду, честно скажу! Меня точно смотивирует!» — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Теперь «Амур» и «Сибирь» разделяет всего одно очко. Нижнекамский «Нефтехимик», находящийся на восьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, имеет одинаковое количество очков с новосибирцами и обгоняет их по дополнительным показателям.