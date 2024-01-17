Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Меня это точно смотивирует»! Тренер «Амура» высказался о лишении «Сибири» очков

«Меня это точно смотивирует»! Тренер «Амура» высказался о лишении «Сибири» очков
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о лишении «Сибири» четырёх очков за технические поражения. Новосибирский клуб был оштрафован КХЛ за нарушение регламента по числу легионеров в заявке на матч лиги. После снятия четырёх очков новосибирцы выпали из зоны плей-офф.

«Сибири» присудили четыре технических поражения? Я об этом не знал. Хотелось бы, чтобы это смотивировало нашу команду, честно скажу! Меня точно смотивирует!» — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Теперь «Амур» и «Сибирь» разделяет всего одно очко. Нижнекамский «Нефтехимик», находящийся на восьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, имеет одинаковое количество очков с новосибирцами и обгоняет их по дополнительным показателям.

Материалы по теме
ХК «Сибирь» присуждено четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android