Р. Ротенберг: Дедунов олицетворяет СКА — в каждой смене бьётся, делает всё возможное

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал перевод опытнейшего нападающего Павла Дедунова в первое звено в матче с «Амуром» (6:2).

«Дедунова перевели в первое звено? Играют те, кто бьются за команду в каждой смене. Паша Дедунов, как и остальные игроки, сегодня бились за команду. У всех горели глаза, играли с огоньком, боролись, выполняли задание, играли всё возможное, хотели в каждой смене доказать, что мы – лучшая команда. Это то, что мы и просим от каждого игрока. Паша Дедунов олицетворяет нашу команду. В каждой смене бьётся, делает всё возможное, много играет в меньшинстве.

У нас все звенья равные, нет разделения. Паша дополняет звено с Мишей и Серёжей Толчинским. До этого там Поляков здорово играл, но, к сожалению, он заболел. У нас ходил вирус, изменения были продиктованы здоровьем. Слава богу, все возвращаются.

Пропускали шайбы в начале периодов из-за потери концентрации. Как раз звено Воробьёва. Нужно выходить готовыми каждую смену, особенно начало, концовка периода. Важно ментально готовиться к играм. В мировом хоккее не было ни одной игры без ошибок, но мы будем к этому стремиться. Нет предела совершенству», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.