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Бродхёрст: Мартемьянов прав — нападающие «Амура» не вышли на игру со СКА

Бродхёрст: Мартемьянов прав — нападающие «Амура» не вышли на игру со СКА
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Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст прокомментировал поражение в матче со СКА (2:6), в котором хабаровский клуб пропустил две шайбы уже к шестой минуте матча.

«Было сложно вернуться в игру после двух пропущенных голов в матче со СКА, это хорошая команда. По ходу матча было несколько моментов, когда мы могли вернуться в игру, у нас были шансы. Но моя ошибка определённо не помогла команде.

Мартемьянов сказал, что форвардов «Амура» сегодня не было ни в атаке, ни в обороне? Согласен с ним. Сегодня мы не вышли на игру. Мы оставили защитников в одиночестве и позволили сопернику забить несколько простых голов. Так что он прав», – сказал Бродхёрст в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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