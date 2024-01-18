«Дышал с большим трудом». Бродхёрст — о причине остутствия с середины декабря

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст рассказал, почему даже после долгого восстановления от травмы плеча форвард ещё долго не попадал в состав хабаровского клуба.

«Сложно вернуться после такого долгого отсутствия, пришлось привыкать к темпу игры. Я недоволен тем, как сыграл сегодня. Нужно запастись терпением и стараться сыграть лучше в следующем матче.

После операции на плече у меня возникла пневмония. Я провёл одну игру в декабре, а потом выбыл ещё на месяц. Было сложно. Я был очень сильно болен, дышал с большим трудом», – сказал Бродхёрст в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Бродхёрст получил травму 6 сентября в матче со «Спартаком» и до конца декабря находился в списке травмированных. В сезоне-2023/2024 Алекс успел провести пять матчей, где забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.