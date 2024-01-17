Нападающий Коди Ходжсон возобновил игровую карьеру спустя восемь лет после ухода из спорта

33-летний канадский нападающий Коди Ходжсон подписал пробный контракт с фарм-клубом «Нэшвилла», сообщает Daily Faceoff.

Примечательно, что в 2016 году Ходжсон в возрасте 26 лет объявлял о завершении игровой карьеры. Ему был поставлен редкий диагноз: злокачественная гипертермия – редкое мышечное заболевание, вызванное мутацией гена RYR-1.

В 2008 году Ходжсон был выбран «Ванкувер Кэнакс» в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером. Ходжсон становился обладателем золотых медалей юниорского и молодёжного чемпионатов мира. На счету форварда 328 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых Ходжсон набрал 142 (64+78) очка. В плей-офф на счету нападающего 12 матчей и одна результативная передача.

В НХЛ Ходжсон выступал за «Ванкувер», «Баффало» и «Нэшвилл».