Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карбери рассказал, когда Овечкин может вернуться на лёд после травмы

Карбери рассказал, когда Овечкин может вернуться на лёд после травмы
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, когда российский нападающий Александр Овечкин может вернуться на лёд.

«Я не думаю, что Овечкин выбыл надолго. Я жду его возвращения в ближайшее время, будь то следующий матч или субботняя встреча, первая игра выездного турне. Это случится скоро. Это не то, что займёт месяц. Сегодня был положительный момент, Овечкин принял участие в полноценной тренировке. Завтра мы оценим, сможет ли он принять участие в следующем матче», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, из-за травмы Овечкин пропустил уже три матча подряд. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 19 результативных передач.

Материалы по теме
«Конец эпохи Овечкина близок». Что думают в Америке о ходах «Вашингтона» в дедлайн
«Конец эпохи Овечкина близок». Что думают в Америке о ходах «Вашингтона» в дедлайн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android