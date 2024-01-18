Карбери рассказал, когда Овечкин может вернуться на лёд после травмы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, когда российский нападающий Александр Овечкин может вернуться на лёд.

«Я не думаю, что Овечкин выбыл надолго. Я жду его возвращения в ближайшее время, будь то следующий матч или субботняя встреча, первая игра выездного турне. Это случится скоро. Это не то, что займёт месяц. Сегодня был положительный момент, Овечкин принял участие в полноценной тренировке. Завтра мы оценим, сможет ли он принять участие в следующем матче», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, из-за травмы Овечкин пропустил уже три матча подряд. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 19 результативных передач.