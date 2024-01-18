«Нью-Джерси» уступил дома «Монреалю», отыгравшись за 50 секунд
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В ночь с 17 на 18 января мск на арене «Пруденшиал-центра» в американском Ньюарке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Встреча «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс» завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Первый период остался за гостями — на 13-й минуте Юрай Слафковски открыл счёт. На 35-й минуте Джошуа Руа увеличил преимущество «Монреаля» до двух шайб. Однако в третьем периоде «дьяволам» хватило 100 секунд, чтобы полностью отыграться — с интервалом в 50 секунд отличились Тимо Майер и Александер Хольц, обе шайбы были заброшены в большинстве. На 56-й минуте Коул Кофилд забил победный для «Канадиенс» гол.
«Монреаль» одержал вторую победу подряд. Для «Нью-Джерси» это поражение также стало вторым кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Кофилд) – 12:48 0:2 Руа (Монахан, Армиа) – 34:45 1:2 Майер (Хьюз, Хишир) – 40:47 (pp) 2:2 Хольц (Немец, Мерсер) – 41:37 (pp) 2:3 Кофилд (Монахан, Харрис) – 55:29
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