«Нью-Джерси» уступил дома «Монреалю», отыгравшись за 50 секунд

В ночь с 17 на 18 января мск на арене «Пруденшиал-центра» в американском Ньюарке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Встреча «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс» завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Первый период остался за гостями — на 13-й минуте Юрай Слафковски открыл счёт. На 35-й минуте Джошуа Руа увеличил преимущество «Монреаля» до двух шайб. Однако в третьем периоде «дьяволам» хватило 100 секунд, чтобы полностью отыграться — с интервалом в 50 секунд отличились Тимо Майер и Александер Хольц, обе шайбы были заброшены в большинстве. На 56-й минуте Коул Кофилд забил победный для «Канадиенс» гол.

«Монреаль» одержал вторую победу подряд. Для «Нью-Джерси» это поражение также стало вторым кряду.