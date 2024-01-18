Сэм Райнхарт повторил клубное достижение «Флориды» в НХЛ 15-летней давности

Сегодня, 18 января, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1 — ОТ).

Счёт в матче на 26-й минуте открыл нападающий хозяев Сэм Райнхарт, отличившийся при игре в меньшинстве. Канадский форвард поразил чужие ворота в меньшинстве во втором матче подряд, благодаря чему он повторил клубное достижение «Флориды» в НХЛ 15-летней давности. В октябре 2009 года в двух матчах подряд в меньшинстве отличился чешский нападающий Радек Дворжак.

В нынешнем сезоне Райнхарт стал четвёртым игроком во всей НХЛ с голами в меньшинстве как минимум в двух матчах подряд. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Логан О'Коннор забил в меньшинстве в трёх встречах кряду, форвард «Даллас Старз» Уайтт Джонстон — в двух, как и защитник «Филадельфии Флайерз» Шон Уокер.