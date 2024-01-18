Игнатьев — о камбэке «Куньлуня»: можно точно сказать, что сыграли за своего капитана

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:2), в ходе которого китайская команда проигрывала в две шайбы.

«Хочу поздравить болельщиков с долгожданной победой. Как говорят в Мытищах, с детства – за «Куньлунь». Очень рад за ребят, что после вчерашней неудачно сложившейся игры за одну ночь нашли в себе силы. И даже при счёте 0:2 сначала сравняли, а потом выиграли матч.

Повлияла ли драка в первом периоде? На мой взгляд, да, она завела ребят, после этого мы забили первую – и во втором периоде игра поменялась. Абсолютно можно сказать, что мы сыграли за своего капитана Брэндона Ипа, удалённого до конца матча.

Джереми Смит великолепно действовал в воротах. Отсутствие Теэму Пулккинена связано с тем, что решили добавить свежих ребят. Вышли Колин Кэмпбелл и Нолан Мойл, они всю игру действовали против первого звена минского «Динамо» – и выиграли свой микроматч 1:0, свою задачу они выполнили», — приводит слова Игнатьева пресс-служба КХЛ.