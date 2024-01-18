Результаты игрового дня НХЛ 18 января

Сегодня, 18 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 61 очком после 43 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 62 очками после 43 матчей.