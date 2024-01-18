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Результаты игрового дня НХЛ 18 января

Результаты игрового дня НХЛ 18 января
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Сегодня, 18 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Кофилд) – 12:48     0:2 Руа (Монахан, Армиа) – 34:45     1:2 Хьюз (Хишир, Майер) – 40:47 (pp)     2:2 Хольц (Немец, Мерсер) – 41:38 (pp)     2:3 Кофилд (Монахан, Харрис) – 55:29    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Райнхарт (Лунделль, Куликов) – 25:38 (sh)     1:1 Расмуссен (Мяяття, Копп) – 31:40     2:1 Форслинг (Беннетт) – 31:56     2:2 Фаббри (Расмуссен, Мяяття) – 46:15     2:3 Ларкин (Гостисбер, Перрон) – 61:09 (pp)    

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 61 очком после 43 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 62 очками после 43 матчей.

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