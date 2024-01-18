Журналист из США обратился к Ничушкину после попадания Валерия в программу помощи игрокам

Журналист Дрю Ливингстоун на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) высказался о попадании российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ. Он также обратился к 28-летнему форварду «лавин».

«Выздоравливай скорее, Вэл. «Эвеланш» в обозримом будущем останутся без Ничушкина. Жаль, потому что он проводил убийственный сезон в их составе», — говорится в сообщении.

Напомним, в текущем сезоне Ничушкин провёл 40 встреч, в которых набрал 42 (22+20) очка при показателе полезности «+9». В трёх матчах без 28-летнего форварда «лавины» одержали две победы (во встречах с «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3 и «Оттавой Сенаторз» — 7:4) и потерпели одно поражение (с «Монреаль Канадиенс» — 3:4).