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Козырев — об 1:0 в матче с «Трактором»: бесподобную игру показали оба вратаря

Козырев — об 1:0 в матче с «Трактором»: бесподобную игру показали оба вратаря
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу в упорном матче с «Трактором» (1:0 Б). В основное время и в овертайме команды не смогли забросить ни одной шайбы, оба вратаря записали на свой счёт по «сухому» матчу.

«Шикарная игра и с нашей стороны, и со стороны соперника, несмотря на то что в основное время не было заброшенных шайб. Было обилие голевых моментов, бесподобную игру показали оба вратаря. На мой взгляд, во втором периоде у нас было больше преимущества, в третьем – у «Трактора». Был шикарный момент у нас в овертайме, но потом своё слово сказала наша штатная бригада буллитёров», — цитирует Козырева пресс-служба челябинского клуба.

Ворота команд защищали голкиперы Зак Фукале и Александр Самойлов. В серии буллитов победу «Северстали» принёс бросок Егора Степанова. «Северсталь» одержала шестую победу подряд. В следующем матче череповецкая команда встретится с «Автомобилистом».

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