А. Заварухин — о поражении от «Северстали»: тяжёлая игра, реализация сегодня страдала

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин оценил поражение с минимальным счётом в матче с «Северсталью» (0:1 Б). Обе команды не смогли отличиться в основное время и в овертайме. В серии буллитов победу «Северстали» принёс бросок Егора Степанова.

«Тяжёлая игра. Могли забить как мы, так и соперник. Конечно, 0:0 – это не по игре. Были хорошие моменты у нас и у «Северстали». Единственное – реализация сегодня страдала. Жалко, что проиграли дома. Дальше у нас практически игры через день. Будем готовиться», — цитирует Заварухина пресс-служба челябинского клуба.

Итоговый счёт по броскам 30:28 в пользу череповецкой команды. Оба голкипера записали на свой счёт по шат-ауту. «Трактор» в следующем матче 20 января примет на своём льду «Сочи».