Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Заварухин — о поражении от «Северстали»: тяжёлая игра, реализация сегодня страдала

А. Заварухин — о поражении от «Северстали»: тяжёлая игра, реализация сегодня страдала
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин оценил поражение с минимальным счётом в матче с «Северсталью» (0:1 Б). Обе команды не смогли отличиться в основное время и в овертайме. В серии буллитов победу «Северстали» принёс бросок Егора Степанова.

«Тяжёлая игра. Могли забить как мы, так и соперник. Конечно, 0:0 – это не по игре. Были хорошие моменты у нас и у «Северстали». Единственное – реализация сегодня страдала. Жалко, что проиграли дома. Дальше у нас практически игры через день. Будем готовиться», — цитирует Заварухина пресс-служба челябинского клуба.

Итоговый счёт по броскам 30:28 в пользу череповецкой команды. Оба голкипера записали на свой счёт по шат-ауту. «Трактор» в следующем матче 20 января примет на своём льду «Сочи».

Материалы по теме
«Северсталь» с минимальным счётом обыграла «Трактор» благодаря буллиту Степанова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android