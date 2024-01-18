«Игроки «Витязя» не выполняли своих обязательств». Барак — об уходе Завьялова

Нападающий «Витязя» Дерек Барак рассказал, что уход главного тренера Александра Завьялова стал эмоциональным моментом для всех в команде. Тренер покинул команду спустя месяц после старта сезона из-за неудовлетворительных результатов.

«Уход Завьялова? Это был эмоциональный момент для всех. Все были разочарованы в себе, в общем положении в таблице. В конце концов, вся ответственность за результат свалилась на тренера, но дело же было не только в нём — виновата вся команда, это же командная игра. Мы как игроки не выполняли своих обязательств, поэтому для всех это был очень тяжёлый момент.

Он пришёл в раздевалку и сказал, что требуются перемены. Наш корабль терпел крушение, и он тонул вместе с ним. Я очень уважаю то, как он справлялся с трудностями. Он отличный человек. К сожалению, такое случается — и в НХЛ, и в КХЛ, по всему миру. Он решил, что нужны перемены, поэтому и ушёл.

Недостаток опыта в качестве главного тренера в КХЛ сыграл роль? Не думаю. Он давно в хоккее. Я в КХЛ всего первый год, поэтому не так много знал о нём. Он просто взял вину на себя. Но, как я и сказал, как минимум такая же часть вины лежит и на нас, игроках. Просто что-то должно было поменяться», — сказал Барак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дереком Бараком читайте на «Чемпионате»: