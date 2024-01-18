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«Авангард» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о сотрудничестве

«Авангард» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о сотрудничестве
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«Авангард» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба омского клуба.

Ключевым направлением совместной работы клуба и отряда станет содействие в поиске и профилактика пропажи детей и взрослых. Для этого клуб планирует вовлекать болельщиков «Авангарда» в волонтёрскую деятельность отряда и оказывать информационную поддержку «ЛизаАлерт», в том числе размещать информацию о пропавших на медиаэкранах арены и в своих социальных сетях.

В текущем сезоне регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» провёл 51 матч, в котором набрал 73 очка. Омский клуб занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Авангард» проведёт в Москве со «Спартаком».

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