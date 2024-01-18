Главный тренер СКА Роман Ротенберг отдал дань памяти жертвам блокады Ленинграда. Сегодня исполняется 81 год с момента прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 года, в ходе стратегической наступательной операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941 года.

«Эта дата всегда будет в памяти любого ленинградца и петербуржца: 18 января 1943 года части Ленинградского и Волховского фронта прорвали блокаду Ленинграда и встретились в районе Рабочих посёлков под Шлиссельбургом.

Впереди было ещё больше года суровой борьбы, но первый шаг к освобождению города был сделан.

Сегодня мы ещё раз вспоминаем всех бойцов и командиров Красной Армии, пожертвовавших собой ради спасения Ленинграда, вспоминаем всех жителей блокадного города, которые каждый день работали на нужды фронта, поддерживали друг друга и сражались за жизнь. Вспоминаем выживших и павших и отдаём дань памяти подвигу ленинградцев.

Гордимся тем, что живём и играем в городе-герое! Спасибо защитникам Ленинграда за их подвиг и за нашу мирную жизнь!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Отметим, что окончательно Ленинград был освобождён от блокады спустя год — 27 января 1944 года.