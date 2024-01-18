«Вечная память героям!» Пресс-служба СКА — о годовщине прорыва блокады Ленинграда

Пресс-служба СКА вспомнила день прорыва блокады Ленинграда и отдала дань уважения всем жертвам, погибшим в это страшное для города время. Ранее главный тренер санкт-петербургского клуба Роман Ротенберг отдал дань памяти жертвам блокады Ленинграда.

«Ровно 81 год назад, в 9:30 утра 18 января 1943 года, передовые части Ленинградского и Волховского фронтов встретились в районе Шлиссельбурга. Блокада Ленинграда была прорвана! До полного освобождения города оставалось более года, но прорыв вражеского кольца стал важнейшей победой в героической истории обороны Ленинграда, растянувшейся на 900 дней и ночей.

В этот день мы вспоминаем всех бойцов, защищавших Ленинград, всех жителей блокадного города. Вспоминаем и отдаём дань уважения выжившим и павшим. Вечная память героям, отстоявшим город-герой Ленинград!» — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

После 52 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский клуб набрал 70 очков и занимает третью строчку в таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче СКА на домашней площадке примет китайский «Куньлунь». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 19 января и начнётся в 19:30 мск.