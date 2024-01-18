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Стэмкос рассказал, что делает Никиту Кучерова элитным игроком НХЛ

Стэмкос рассказал, что делает Никиту Кучерова элитным игроком НХЛ
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Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос высоко оценил мастерство нападающего Никиты Кучерова, отметив, что россиянина отличает стабильность в результатах.

«Я думаю, что, возможно, этот год немного отличается от его сезона MVP, тем, что у нас нет такой глубины состава и массы талантливых хоккеистов, как в прошлых сезонах. Но он по-прежнему выходит на площадку и показывает высочайшие результаты, независимо от того, с кем он выходит на лёд, и это впечатляет. Что отличает элитных игроков в этой лиге, так это их способность делать это стабильно, независимо от ситуации.

Кучеров не пришёл в НХЛ с огромными ожиданиями от его игры и всё такое. Это не был такой естественный, плавный переход. Он усердно работал для этого и должен был проявить себя. И я думаю, что это тоже подпитывает его голод к победам. Он должен был заработать всё, что у него есть на этом уровне. И он ожидает того же и от всех остальных в команде, но дать это может не каждый. Не каждый готов так усердно трудиться, как он. Но именно этого от него и ждут: он хочет, чтобы все постоянно работали над своей игрой, и это мотивирует всех в команде», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне-2023/2024 Кучеров возглавляет гонку бомбардиров. Россиянин за 43 матча набрал 72 очка — забросил 28 шайб и отдал 44 результативные передачи.

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