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Панарин — об игре Кучерова: он играет невероятно, для России это очень важно

Панарин — об игре Кучерова: он играет невероятно, для России это очень важно
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин восхитился игрой соотечественника Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ. Нападающий «Тампа-Бэй» возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона — за 43 матча Кучеров набрал 72 очка: забросил 28 шайб и отдал 44 результативные передачи.

«Это просто невероятно, просто невероятно! Он уже играл так раньше, поэтому меня это не удивляет. Он усердно вкладывается в работу. Трудолюбивый парень, приятно видеть, когда он так невероятно играет. Он родом из России, так что для нашего хоккея это очень важно. Для нашей страны это очень важно», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

Панарин, в свою очередь, занимает четвёртое место в списке бомбардиров текущего сезона. На счету Артемия 60 (27+33) очков в 43 матчах.

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