Защитник «Барыса» Алекс Грант переведён в список травмированных на длительный срок

Защитник «Барыса» Алекс Грант переведён на длительный срок в список травмированных, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Игрок обороны получил травму в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).

В текущем сезоне КХЛ Грант провёл лишь восемь матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей при показателе полезности «-7». Отметим, что канадский защитник лишь в начале января оправился от предыдущей травмы, полученной 7 сентября.

34-летний игрок обороны был помещён в список травмированных 13 сентября 2023 года. Грант пополнил состав «Барыса» по ходу прошлого сезона и успел отметиться историческим достижением. Алекс стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим покер (в матче с «Адмиралом»).