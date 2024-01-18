Бывший спортивный директор ЦСКА стал руководителем департамента хоккейных проектов КХЛ

Известный функционер и хоккеист Алмаз Гарифуллин стал руководителем департамента хоккейных проектов КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«В новой стратегии КХЛ заложено совершенствование и развитие хоккейного продукта, Гарифуллин, имеющий богатый игровой и управленческий опыт, будет принимать участие в заседаниях рабочих групп по различным хоккейным вопросам, руководить разработкой и реализацией проектов лиги, курировать проекты и инициативы, направленные на развитие аналитических продуктов для клубов и болельщиков», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Гарифуллин — советский и российский бывший профессиональный хоккеист, нападающий. Почти всю свою карьеру форварда провёл в казанском «Ак Барсе», с которым стал чемпионом России в 1998 году. С 2013 по 2023 годы входил в административный состав клуба ЦСКА, занимал должность спортивного директора московских армейцев. Имеет опыт работы исполнительным директором федерации хоккея Татарстана.