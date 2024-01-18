Владислав Каменев рассказал об отличиях в игре за СКА и ЦСКА

Нападающий Владислав Каменев рассказал о разнице в игре за московских армейцев и СКА из Санкт-Петерубрга.

«Разница между СКА и ЦСКА большая? Первое, это доверие. Когда хоккеист его чувствует, это сказывается. Он знает: если совершит ошибку, его не посадят на лавку. Наоборот, либо подскажут, либо… На самом деле, каждый игрок понимает как и где он ошибся, если ему подсказать и дать шанс исправиться, то скорее всего он это сделает. Второе — меня поставили с ребятами, которые умеют играть в хоккей, могут забить и отдать. До ЦСКА у меня таких партнёров почти не было», — приводит слова Каменева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету Каменева 40 матчей, в которых форвард забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач с нулевым показателем полезности и 18 минутами штрафа.

ЦСКА с 56 очками после 51 встречи занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подопечные Сергея Фёдорова сыграют в Астане с местным «Барысом» 19 января.