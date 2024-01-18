Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якубов о «Ладе» в пятёрке Востока: событие ожидаемое. Летом говорили, что хотим пошуметь

Якубов о «Ладе» в пятёрке Востока: событие ожидаемое. Летом говорили, что хотим пошуметь
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов оценил результаты тольяттинского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Лада» входит в пятёрку сильнейших команд Восточной конференции, насколько это ожидаемое событие? Событие ожидаемое. Не очень этому удивлён. Команда работала, предсезонка получилась очень хорошая. Собрались амбициозные ребята, всем есть что доказывать. Как и мне – самому себе. Мы ещё летом говорили, что хотим пошуметь», — сказал Якубов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, подопечные Олега Браташа, набрав 63 очка в 53 матчах, занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче «Лада» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом» сегодня, 18 января. Начало встречи — в 19:00 мск.

Материалы по теме
Браташ — о матче с «Барысом»: покушали, вышли на игру, и нам удалось выиграть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android