Россиянин вошёл в топ-5 голкиперов НХЛ по отражённым броскам с близкого расстояния

Североамериканский портал Daily Faceoff со ссылкой на данные НХЛ представил статистику лучших вратарей лиги по проценту отражённых бросков с близкого расстояния текущего сезона. В НХЛ места для бросков делятся на три отдельные категории: с близкого расстояния (самые опасные), со средней и дальней дистанции. Броском с близкого расстояния считается непосредственная зона перед воротами. Броски со средней дистанции — от пятачка до линии вбрасывания в зоне атаки. Всё остальное считается дальними бросками.

В топ-5 голкиперов по данному показателю вошёл российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который занял третье место. Его процент составил 85,8.

«Несмотря на то, что мы не видим привычного Василевского в этом году, он всегда был одним из лучших вратарей на близких дистанциях. Его фактический процент сейвов составляет 89,8, что, безусловно, самый низкий показатель в его карьере. 29-летний хоккеист преуспевает при отражении бросков с близкого расстояния, однако уровень на средней дистанции по большей части является его больным местом», — сказано в статье.

Рейтинг топ-5 лучших вратарей НХЛ по проценту отражённых бросков с близкого расстояния выглядит так:

1. Мартин Джонс, «Торонто Мэйпл Лифс», 86,6%;

2. Якоб Маркстрем, «Калгари Флэймз», 86,3%;

3. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг», 85,8%;

4. Эдин Хилл, «Вегас Голден Найтс», 85,7%;

5. Коннор Ингрэм, «Аризона Койотс», 85,4%.