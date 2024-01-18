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Три очка Хмелевски помогли «Салавату Юлаеву» одолеть в гостях «Сибирь»

Три очка Хмелевски помогли «Салавату Юлаеву» одолеть в гостях «Сибирь»
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В Новосибирске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 28-й секунде встречи Иван Дроздов открыл счёт в матче. На 19-й минуте первого периода Александр Хмелевски с передачи Ивана Дроздова удвоил преимущество гостей.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Тейлор Бек с передач Энди Андреоффа и Тревора Мёрфи размочил счёт во встрече. На 13-й минуте периода Владимир Михалёв с передачи Зията Пайгина сделал счёт 2:2.

На седьмой минуте заключительного игрового отрезка основного времени Александр Шаров с передач Николя Мелоша и Александра Хмелевски вновь вывел уфимский клуб вперёд. Спустя две минуты Николя Мелош с передач Динара Хафизуллина и Александра Хмелевски забросил четвёртую шайбу в ворота новосибирцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов – 00:28 (5x5)     0:2 Хмелевски (Дроздов) – 18:26 (5x5)     1:2 Бек (Андреофф, Мёрфи) – 26:40 (4x4)     2:2 Михалёв (Пайгин) – 32:42 (5x5)     2:3 Шаров (Мелош, Хмелевски) – 46:10 (5x4)     2:4 Мелош (Хафизуллин, Хмелевски) – 48:16 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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