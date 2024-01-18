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Три очка Хмелевски помогли «Салавату Юлаеву» одолеть в гостях «Сибирь»

В Новосибирске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 28-й секунде встречи Иван Дроздов открыл счёт в матче. На 19-й минуте первого периода Александр Хмелевски с передачи Ивана Дроздова удвоил преимущество гостей.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Тейлор Бек с передач Энди Андреоффа и Тревора Мёрфи размочил счёт во встрече. На 13-й минуте периода Владимир Михалёв с передачи Зията Пайгина сделал счёт 2:2.

На седьмой минуте заключительного игрового отрезка основного времени Александр Шаров с передач Николя Мелоша и Александра Хмелевски вновь вывел уфимский клуб вперёд. Спустя две минуты Николя Мелош с передач Динара Хафизуллина и Александра Хмелевски забросил четвёртую шайбу в ворота новосибирцев.

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