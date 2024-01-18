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Спортивный директор «Лады»: не все хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Спортивный директор «Лады»: не все хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что не все болельщики в Северной Америке хотят, чтобы российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Честно говоря, я не думаю, что он точно побьёт этот рекорд. Мы же не молодеем. Другие команды тоже настраиваются. Не все хотят, чтобы наш парень побил рекорд их канадского игрока. Они будут всё делать, чтобы он не набрал эти очки», — сказал Якубов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, из-за травмы Овечкин пропустил уже три последних матча «Вашингтона» подряд. В нынешнем сезоне НХЛ Александр принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 19 результативных передач, набрав в общей сложности 27 очков. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 64 шайбы.

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