«Для нас плей-офф начался». Защитник «Сибири» — о предстоящих играх команды

Защитник «Сибири» Егор Аланов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:4) и поделился ожиданиями от борьбы за плей-офф в оставшихся матчах.

«У соперника, безусловно, хорошая команда. Но мы должны и можем с ними играть. Где-то ошибки какие-то, в каких-то моментах должны более сосредоточенно играть. Иногда некоторые моменты непозволительны в целом. Выровняли игру, но меньшинство не достояли до конца. Потом уже тяжело было сравнять. «Салават» продолжал идти в прессинг, тяжело выходить было. В целом были моменты, в которых могли забить.

Начало проспали? Я бы не сказал, что проспали. Первая смена – обидный гол. Бывает, когда забивают очень рано. Просто такая ситуация, такой момент. Нашли свою игру, пропустили вторую, но сумели сравнять.

Всплеск во втором периоде? Когда появляются моменты, мы ловим кураж. В большинстве забили, потом уже по накатанной пошло. Нас подвело меньшинство: маленько сбросили темп.

Задача у нас такая же: выйти в плей-офф. Без разницы, как. Мы должны набирать очки во всех матчах. Принимаем ситуацию как есть. Играем дальше, выходим в плей-офф – мы должны выходить туда. Как угодно. Для нас плей-офф начался, и мы должны выкладываться в каждом моменте», — передаёт слова Аланова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.