Форвард «Ак Барса» Дыняк сломал защитное стекло во время празднования гола

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимает тольяттинскую «Ладу». Идёт второй период, счёт равный 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В середине второй двадцатиминутки нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк с передач Дмитрия Кателевского и Вячеслава Войнова открыл счёт в матче.

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Во время празднования гола Дыняк прыгнул на защитное стекло, сломав его.

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В нынешнем сезоне Дыняк сыграл 42 встречи, в которых забросил три шайбы и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности девять очков.