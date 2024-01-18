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Форвард «Ак Барса» Дыняк сломал защитное стекло во время празднования гола

Форвард «Ак Барса» Дыняк сломал защитное стекло во время празднования гола
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В эти минуты в Казани проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимает тольяттинскую «Ладу». Идёт второй период, счёт равный 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Дыняк (Кателевский, Войнов) – 30:08 (5x5)     1:1 Волгин (Шумаков, Сёмин) – 30:33 (5x5)     2:1 Лукоянов (Дыняк, Кателевский) – 32:40 (5x5)     3:1 Кагарлицкий (Галиев, Шипачёв) – 39:19 (5x4)    

В середине второй двадцатиминутки нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк с передач Дмитрия Кателевского и Вячеслава Войнова открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Во время празднования гола Дыняк прыгнул на защитное стекло, сломав его.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Дыняк сыграл 42 встречи, в которых забросил три шайбы и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности девять очков.

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