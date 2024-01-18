Спортдиректор «Лады»: буду просить руководство об увеличении фонда зарплат

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о желании увеличить фонд зарплат тольяттинского клуба.

По зарплатной ведомости мы близко к полу зарплат 405 миллионов. Это правда. Мы в пол входим, но не в потолок. Нам будет тяжело с этим бороться. Придётся идти к руководству, убеждать, просить где-то больше ресурсов нам выделить», — сказал Якубов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, подопечные Олега Браташа, набрав 63 очка в 53 матчах, занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче «Лада» сыграет дома с «Витязем» 20 января. Начало встречи — в 16:00 мск.

Ранее Якубов заявил, что не все болельщики в Северной Америке хотят, чтобы российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.