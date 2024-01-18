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Дубль Кагарлицкого и три очка Шипачёва помогли «Ак Барсу» крупно обыграть дома «Ладу»

Дубль Кагарлицкого и три очка Шипачёва помогли «Ак Барсу» крупно обыграть дома «Ладу»
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В Казани закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В первом периоде команды голов не забили.

В середине второго периода Никита Дыняк с передач Дмитрия Кателевского и Вячеслава Войнова открыл счёт в игре. Спустя 25 секунд Алексей Волгин с передач Сергея Шумакова и Владислава Сёмина восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Артём Лукоянов с передач Никиты Дыняка и Дмитрия Кателевского вновь вывел казанский клуб вперёд. За 41 секунду до конца второго игрового отрезка Дмитрий Кагарлицкий с передач Станислава Галиева и Вадима Шипачёва сделал счёт 3:1.

На 44-й секунде третьего периода Митчелл Миллерс передач Тимура Билялова и Вадима Шипачёва забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. Спустя четыре минуты Дмитрий Кагарлицкий с передач Вадима Шипачёва и Александра Радулова довёл счёт до крупного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Дыняк (Кателевский, Войнов) – 30:08 (5x5)     1:1 Волгин (Шумаков, Сёмин) – 30:33 (5x5)     2:1 Лукоянов (Дыняк, Кателевский) – 32:40 (5x5)     3:1 Кагарлицкий (Галиев, Шипачёв) – 39:19 (5x4)     4:1 Миллер (Билялов, Шипачёв) – 40:44 (5x4)     5:1 Кагарлицкий (Шипачёв, А. Радулов) – 44:04 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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