Дубль Кагарлицкого и три очка Шипачёва помогли «Ак Барсу» крупно обыграть дома «Ладу»

В Казани закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В первом периоде команды голов не забили.

В середине второго периода Никита Дыняк с передач Дмитрия Кателевского и Вячеслава Войнова открыл счёт в игре. Спустя 25 секунд Алексей Волгин с передач Сергея Шумакова и Владислава Сёмина восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Артём Лукоянов с передач Никиты Дыняка и Дмитрия Кателевского вновь вывел казанский клуб вперёд. За 41 секунду до конца второго игрового отрезка Дмитрий Кагарлицкий с передач Станислава Галиева и Вадима Шипачёва сделал счёт 3:1.

На 44-й секунде третьего периода Митчелл Миллерс передач Тимура Билялова и Вадима Шипачёва забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. Спустя четыре минуты Дмитрий Кагарлицкий с передач Вадима Шипачёва и Александра Радулова довёл счёт до крупного.

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