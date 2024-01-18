Обладатель Кубка Стэнли спас жизнь человеку на матче НХЛ

Скаут «Тампа-Бэй Лайтнинг» и обладатель Кубка Стэнли Тони Хркач присутствовал на игре между «Лос-Анджелес Кингз» и «Детройт Ред Уингз» (3:4 Б). 57-летний бывший игрок заметил, как человек в ложе для прессы подавился едой.

Как сообщает Daily Faceoff Хркач, не теряя времени, бросился на помощь человеку и с помощью приёма Геймлиха спас ему жизнь.

Хркач в Национальной хоккейной лиге выступал за такие клубы как: «Сент-Луис Блюз», «Квебек Нордикс», «Сан-Хосе Шаркс», «Чикаго Блэкхоукс», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Анахайм Майти Дакс». С «Даллас Старз» в 1999 году он стал победителем Кубка Стэнли. В 758 матчах за карьеру в НХЛ Хркач забросил 132 шайбы и отдал 239 результативных передач, добавив ещё 14 очков в 41 игре плей-офф.