Московское «Динамо» дома проиграло «Нефтехимику», прервав пятиматчевую победную серию

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 19-й минуте первого периода Джордан Уил с передач Седрика Пакетта и Игоря Ожиганова открыл счёт в игре.
На четвёртой минуте второй двадцатиминутки Никита Сетдиков с передачи Ильи Пастухова восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Дмитрий Соколов с передач Лукаша Клока и Владимира Брюквина вывел гостей вперёд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Отметим, что московский клуб прервал свою пятиматчевую победную серию.
В следующем матче «Динамо» сыграет в Москве с одноклубниками из Минска 20 января. «Нефтехимик» дома примет «Адмирал» 21 января.
- 18 января 2024
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