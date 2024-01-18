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Московское «Динамо» дома проиграло «Нефтехимику», прервав пятиматчевую победную серию

Московское «Динамо» дома проиграло «Нефтехимику», прервав пятиматчевую победную серию
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 19-й минуте первого периода Джордан Уил с передач Седрика Пакетта и Игоря Ожиганова открыл счёт в игре.

На четвёртой минуте второй двадцатиминутки Никита Сетдиков с передачи Ильи Пастухова восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Дмитрий Соколов с передач Лукаша Клока и Владимира Брюквина вывел гостей вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Уил (Пакетт, Ожиганов) – 18:13 (5x5)     1:1 Сетдиков (Пастухов) – 23:39 (5x5)     1:2 Соколов (Клок, Брюквин) – 38:54 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что московский клуб прервал свою пятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Динамо» сыграет в Москве с одноклубниками из Минска 20 января. «Нефтехимик» дома примет «Адмирал» 21 января.

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