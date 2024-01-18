Билялетдинов ответил на вопрос, сыграет ли форвард «Ак Барса» Яшкин в текущей регулярке

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Ладой» (5:1) в Казани ответил на вопрос, сыграет ли нападающий Дмитрий Яшкин в регулярном сезоне-2023/2024

«Мне сложно сказать, зависит от восстановления. Во всяком случае он начал заниматься, постараемся дать ему ледовые тренировки на следующей неделе. Понятно, в индивидуальном порядке, но нагрузки будут уже другими. Нагрузки на плечевой пояс он делать ещё не может брать, но уже приседает, может кататься, это хорошо», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

В начале января 2024 года Яшкин рассказывал, что проходит реабилитацию в Москве после полученной травмы в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:2). Яшкин покинул площадку, держась за руку, после неудачного падения на вбрасывании. По словам хоккеиста, его возвращение стоит ожидать ближе к плей-офф.

Напомним, Яшкин свою последнюю встречу за «Ак Барс» провёл в конце ноября 2023 года. В нынешнем сезоне за 36 игр он набрал 24 (18+6) очка при показателе полезности «-1».