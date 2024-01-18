«Можно было решить вопрос по-другому». Тренер «Нефтехимика» — о вердикте КХЛ по «Сибири»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после победы над московским «Динамо» (2:1) высказался о снятии очков с новосибирской «Сибири» за нарушение регламента по участию легионеров в матче.

«Вчера у нас как обычно вечером было собрание. Когда я зашёл в зал, то услышал такое гудение, а я ещё не знал про эту информацию. Мне помощники рассказали, что так и так. Первая мысль была, и это лично моё мнение: я уважаю решение КХЛ, но к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше. Согласно правилам и регламенту – да, поступили правильно. Но по-человечески надо каждый вопрос рассматривать отдельно.

Я считаю, что можно было решить вопрос по-другому. Мы не хлопали от радости в ладоши из-за того, что у «Сибири» забрали четыре очка. Мы уважаем болельщиков и все команды, знаем, как тяжело даются победы. И «Сибири» в том числе. Вот такое моё мнение», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в связи с лишением сибирского клуба четырёх очков, «Нефтехимик» поднялся в зону плей-офф, а после сегодняшней победы оторвался от «Сибири» на два очка.