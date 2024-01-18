Кудашов: вчера 10 игроков «Динамо» было под капельницей

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) и рассказал о проблемах со здоровьем у игроков бело-голубых.

«Не смогли пробить оборону и вратаря соперника. Перерыв негативно сказался на команде? Вчера тренировалось 15 человек – 10 человек было под капельницей. У нас ещё сегодня с утра люди лежали под капельницей. Ну я вам серьёзно говорю – это не оправдание и ничего. Но, естественно, когда ты в плохом состоянии, то и забить тяжело, и бегать тяжело.

Из-за этого раньше не могли перейти в три звена и больше нагрузить лидеров? В третьем периоде звено Каблукова сыграло одну смену, поэтому не в середине периода, а раньше мы перешли на три звена. Но и это то же, потому что не знали – выдержат или не выдержат.

Завтра у нас будет тренировка. Но я опять же повторюсь, что с утра мы не знали, кто будет играть. И завтра будет такая же ситуация. Идёт такой вирус, что, бывает, с утра нормально, а вечером выпадают люди, потом опять встают в строй – температура 39, а на следующий день нет температуры. Я не знаю, что будет завтра.

Шесть штанг? Если не забили и соперник не удалился, значит недоработали. Недостаточно лезли на пятак, недостаточно шли в обводку и на добивания. Академично играли, старались контролировать шайбу. Было много бросков, было преимущество, соперник здорово играл, вратарь порой творил чудеса, но всё равно это не то.

Миронов в конце при игре «шесть на пять», а не Ожиганов? Игорь праворукий, Миронов – леворукий. Там должен быть игрок с этой рукой», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.