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Каблуков: казалось, что «Динамо» владеет преимуществом, а на самом деле счёт на табло

Каблуков: казалось, что «Динамо» владеет преимуществом, а на самом деле счёт на табло
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Ассистент капитана московского «Динамо» нападающий Илья Каблуков высказался о домашнем поражении от «Нефтехимика» (1:2).

«Проиграли. Что тут ещё сказать? Не до конца выложились, не на 100%. Не делали то, что делали до этого. Не шли в активный форчек, не лезли на ворота, а катались по периметру, который нам отдал соперник. Они забрали весь центр, а мы так и катались по периметру. Из-за этого казалось, что мы владеем преимуществом, а на самом деле счёт на табло.

Только в третьем периоде включились в игру? Может быть, поверили в себя, но как показала практика, это очень плохо. Пауза нас из колеи не выбила. Мы тренировались и двигались, так что всё было нормально», — передаёт слова Каблукова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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