Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Hockey Writers рассказали, в обмене на какого игрока может поучаствовать Подколзин

The Hockey Writers рассказали, в обмене на какого игрока может поучаствовать Подколзин
Аудио-версия:
Комментарии

Сайт The Hockey Writers предположил, что «Ванкувер Кэнакс» может включить в сделку по получению Джейка Гюнцеля из «Питтсбург Пингвинз» российского нападающего Василия Подколзина.

«Если «Кэнакс» хотят заполучить такого игрока, как Гюнцель, то обмен молодого хоккеиста Василия Подколзина просто необходим. Кроме того, если «Ванкувер» хотят пойти ва-банк в сезоне-2023/2024, подписание такого талантливого хоккеиста, как Гюнцель, также необходимо. Таким образом, Подколзин — лучший молодой игрок, которого «Кэнакс» могут обменять, он имеет наибольшую ценность среди молодых нападающих «косаток», — сказано в статье.

Напомним, сезон-2023/2024 Подколзин проводит в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «косаток» «Абботсфорд Кэнакс». В 28 сыгранных встречах Василий забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.

Материалы по теме
Журналист The Athletic: регресс Андрея Кузьменко в «Ванкувере» бросается в глаза
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android