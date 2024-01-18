The Hockey Writers рассказали, в обмене на какого игрока может поучаствовать Подколзин

Сайт The Hockey Writers предположил, что «Ванкувер Кэнакс» может включить в сделку по получению Джейка Гюнцеля из «Питтсбург Пингвинз» российского нападающего Василия Подколзина.

«Если «Кэнакс» хотят заполучить такого игрока, как Гюнцель, то обмен молодого хоккеиста Василия Подколзина просто необходим. Кроме того, если «Ванкувер» хотят пойти ва-банк в сезоне-2023/2024, подписание такого талантливого хоккеиста, как Гюнцель, также необходимо. Таким образом, Подколзин — лучший молодой игрок, которого «Кэнакс» могут обменять, он имеет наибольшую ценность среди молодых нападающих «косаток», — сказано в статье.

Напомним, сезон-2023/2024 Подколзин проводит в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «косаток» «Абботсфорд Кэнакс». В 28 сыгранных встречах Василий забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.