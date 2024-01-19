Александр Овечкин отметился результативной передачей в первом матче после травмы

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости идёт третий период, счёт — 4:1 в пользу хозяев. В составе «столичных» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин отметился первым результативным действием после травмы.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 40 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 20 результативных передач. Всего за карьеру в лиге российский нападающий забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи при коэффициенте полезности «+56».