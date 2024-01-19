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Александр Овечкин отметился результативной передачей в первом матче после травмы

Александр Овечкин отметился результативной передачей в первом матче после травмы
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости идёт третий период, счёт — 4:1 в пользу хозяев. В составе «столичных» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин отметился первым результативным действием после травмы.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 40 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 20 результативных передач. Всего за карьеру в лиге российский нападающий забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи при коэффициенте полезности «+56».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Оши (Пасиоретти) – 10:24 (pp)     1:1 Уокер (Ледди, Парэйко) – 17:54     2:1 Обе-Кюбель (Лапьер, Карлсон) – 23:32     3:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 30:27 (pp)     4:1 Строум (Овечкин, Карлсон) – 40:34     4:2 Фолк (Александров, Уокер) – 44:01    
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