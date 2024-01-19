«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче после возвращения Овечкина
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (5:2).
В составе победителей хет-триком отметился Ти Джей Оши. Также по шайбе записали на свой счёт Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум.
У гостей отличились Натан Уокер и Джастин Фолк.
В этом матче в состав «столичных» вернулся после травмы их капитан Александр Овечкин. В этой игре россиянин отметился результативной передачей в третьем периоде.
В составе «Сент-Луиса» ассист записал на свой счёт российский нападающий Никита Александров.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 50 очков и делит с «Торонто Мэйпл Лифс» восьмое место в таблице Восточной конференции.
«Блюз» остались с 44 очками и идут на 12 строчке Запада.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Оши (Пасиоретти) – 10:24 (pp) 1:1 Уокер (Ледди, Парэйко) – 17:54 2:1 Обе-Кюбель (Лапьер, Карлсон) – 23:32 3:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 30:27 (pp) 4:1 Строум (Овечкин, Карлсон) – 40:34 4:2 Фолк (Александров, Уокер) – 44:01 5:2 Оши (Фехервари) – 59:40
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