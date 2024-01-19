«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче после возвращения Овечкина

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (5:2).

В составе победителей хет-триком отметился Ти Джей Оши. Также по шайбе записали на свой счёт Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум.

У гостей отличились Натан Уокер и Джастин Фолк.

В этом матче в состав «столичных» вернулся после травмы их капитан Александр Овечкин. В этой игре россиянин отметился результативной передачей в третьем периоде.

В составе «Сент-Луиса» ассист записал на свой счёт российский нападающий Никита Александров.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 50 очков и делит с «Торонто Мэйпл Лифс» восьмое место в таблице Восточной конференции.

«Блюз» остались с 44 очками и идут на 12 строчке Запада.