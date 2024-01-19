«Филадельфия» одержала пятую победу подряд, обыграв дома «Даллас»

В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Даллас Старз» (5:1).

В составе победителей шайбами отметились дважды Оуэн Типпетт, а также Шон Уокер, Кэм Аткинсон и Скотт Лотон.

У гостей единственный гол на счету Тайлера Сегина.

«Флайерз» одержали пятую победу подряд, набрали 56 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Джона Тортореллы 20 января примет дома «Колорадо Эвеланш».

«Даллас» остался с 57 очками и идёт четвёртым на Западе. В ближайшей игре «звёзды» 21 января будут гостить у «Нью-Джерси Дэвилз».

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