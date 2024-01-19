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«Филадельфия» одержала пятую победу подряд, обыграв дома «Даллас»

«Филадельфия» одержала пятую победу подряд, обыграв дома «Даллас»
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В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Даллас Старз» (5:1).

В составе победителей шайбами отметились дважды Оуэн Типпетт, а также Шон Уокер, Кэм Аткинсон и Скотт Лотон.

У гостей единственный гол на счету Тайлера Сегина.

«Флайерз» одержали пятую победу подряд, набрали 56 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Джона Тортореллы 20 января примет дома «Колорадо Эвеланш».

«Даллас» остался с 57 очками и идёт четвёртым на Западе. В ближайшей игре «звёзды» 21 января будут гостить у «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Уокер (Фрост, Фараби) – 19:00     2:0 Типпетт (Кутюрье) – 23:03     2:1 Сегин (Дюшейн) – 32:42     3:1 Аткинсон (Фрост, Санхайм) – 40:44 (pp)     4:1 Лотон – 49:16     5:1 Типпетт – 54:30    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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