Барбашёв забросил 10-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Шестёркина

В эти минуты в Парадайсе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На данный момент стартовал второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «рыцарей» в этой встрече забросил российский нападающий Иван Барбашёв, поразив ворота своего соотечественника Игоря Шестёркина. Для него этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Барбашёва, с учётом этой игры, 20 (10+10) очков в 45 играх.

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.