Барбашёв забросил 10-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Шестёркина
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В эти минуты в Парадайсе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На данный момент стартовал второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.
Вторую шайбу «рыцарей» в этой встрече забросил российский нападающий Иван Барбашёв, поразив ворота своего соотечественника Игоря Шестёркина. Для него этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету Барбашёва, с учётом этой игры, 20 (10+10) очков в 45 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2-й период
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маршессо (Руа, Хаг) – 11:35 2:0 Барбашёв (Руа, Маршессо) – 14:48
Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.
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