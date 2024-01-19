Александр Овечкин догнал Брэда Парка по результативным передачам за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «столичных» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин отметился первым результативным действием после травмы.

Таким образом, Овечкин оформил 683-й голевой пас в своей карьере в НХЛ и сравнялся с бывшим защитником «Рейнджерс», «Бостона» и «Детройта» Брэдом Парком по данному показателю. Россиянин вышел на 65-е место по количеству результативных передач в лиге.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 40 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 20 результативных передач.