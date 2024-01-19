Дубль Барбашёва помог «Вегасу» обыграть дома «Рейнджерс»
Поделиться
В Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).
Российский нападающий хозяев Иван Барбашёв отметился в этой встрече дублем. Также в составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо, Киган Колесар и Бретт Хауден.
Единственный гол в составе «Рейнджерс» на счету Мики Зибанеджада. Одним из ассистентов выступил российский форвард Артемий Панарин.
«Вегас» набрал 57 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции.
«Рейнджерс» остались с 58 очками и делят с «Флоридой Пантерз» второе место на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маршессо (Руа, Хаг) – 11:35 2:0 Барбашёв (Руа, Маршессо) – 14:48 3:0 Барбашёв – 37:59 (pp) 4:0 Колесар (Корчак, Хауден) – 38:24 4:1 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 40:40 (pp) 5:1 Хауден (Стоун) – 58:32 (sh)
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 19 января 2024
-
09:16
-
08:54
-
08:42
-
08:35
-
08:31
-
08:30
-
08:20
-
07:59
-
07:57
-
07:44
-
07:26
-
07:20
-
07:12
-
06:58
-
06:48
-
06:26
-
06:18
-
05:58
-
05:54
-
05:44
-
05:39
-
05:36
-
05:20
-
05:16
-
05:11
-
02:57
-
00:59
- 18 января 2024
-
23:51
-
23:40
-
23:32
-
23:19
-
23:04
-
22:51
-
22:38
-
22:25
Партнерский контент