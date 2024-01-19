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Дубль Барбашёва помог «Вегасу» обыграть дома «Рейнджерс»

Дубль Барбашёва помог «Вегасу» обыграть дома «Рейнджерс»
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В Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

Российский нападающий хозяев Иван Барбашёв отметился в этой встрече дублем. Также в составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо, Киган Колесар и Бретт Хауден.

Единственный гол в составе «Рейнджерс» на счету Мики Зибанеджада. Одним из ассистентов выступил российский форвард Артемий Панарин.

«Вегас» набрал 57 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции.

«Рейнджерс» остались с 58 очками и делят с «Флоридой Пантерз» второе место на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маршессо (Руа, Хаг) – 11:35     2:0 Барбашёв (Руа, Маршессо) – 14:48     3:0 Барбашёв – 37:59 (pp)     4:0 Колесар (Корчак, Хауден) – 38:24     4:1 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 40:40 (pp)     5:1 Хауден (Стоун) – 58:32 (sh)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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