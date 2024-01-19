Дубль Барбашёва помог «Вегасу» обыграть дома «Рейнджерс»

В Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

Российский нападающий хозяев Иван Барбашёв отметился в этой встрече дублем. Также в составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо, Киган Колесар и Бретт Хауден.

Единственный гол в составе «Рейнджерс» на счету Мики Зибанеджада. Одним из ассистентов выступил российский форвард Артемий Панарин.

«Вегас» набрал 57 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции.

«Рейнджерс» остались с 58 очками и делят с «Флоридой Пантерз» второе место на Востоке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.