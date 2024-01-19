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«Ванкувер» обыграл «Аризону». Кузьменко и Михеев — с «-1» и без очков

«Ванкувер» обыграл «Аризону». Кузьменко и Михеев — с «-1» и без очков
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт во второй половине первого периода – в большинстве отличился шведский нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон. Уже через несколько минут канадский защитник гостей Трэвис Дермотт восстановил паритет. Хозяева сумели выйти вперёд лишь за минуту до конца второй двадцатиминутки усилиями Дакоты Джошуа. Больше в этой игре голов зрители не увидели.

Российские нападающие «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Илья Михеев провели на льду 11 минут 2 секунды и 12 минут 22 секунды соответственно и завершили встречу с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Отметим, что серия без очков Кузьменко достигла уже восьми матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 16:49 (pp)     1:1 Дермотт (Керфут, Цукер) – 18:40     2:1 Джошуа (Хёгландер, Блюгерс) – 39:02    

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» на выезде сломил сопротивление «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 О'Райлли – 27:56 (pp)     1:1 Даути (Кемпе, Фиала) – 28:52 (pp)     1:2 Нюквист (Шенн, О'Райлли) – 33:40    
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