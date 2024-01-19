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НХЛ объяснила, почему судьи засчитали гол Барбашёва коньком в ворота Шестёркина

НХЛ объяснила, почему судьи засчитали гол Барбашёва коньком в ворота Шестёркина
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Пресс-служба НХЛ объяснила решение засчитать гол 28-летнего российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва в ворота соотечественника Игоря Шестёркина во втором периоде встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

Видеопросмотр подтвердил сообщение арбитра на льду о том, что шайба отскочила от конька Ивана Барбашёва и вошла в ворота «Нью-Йорка», когда он находился в процессе остановки. Правило 49.2 (IV) гласит: «Гол засчитывается, когда шайба входит в ворота после отскока от конька атакующего игрока или отскакивает от его конька, когда он находится в процессе остановки».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Вегас Голден Найтс», набрав 57 очков в 45 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» (58) – третий на Востоке.

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