«Эдмонтон» продлил свою рекордную победную серию в НХЛ в матче с «Сиэтлом»

Минувшей ночью в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» продлил рекордную клубную победную серию до 12 матчей. Прежний рекорд (девять побед подряд) был установлен в сезоне-2000/2001 и повторён в сезоне-2022/2023. Ещё шесть раз канадский клуб выигрывал восемь встреч кряду.

«Эдмонтон», набрав 51 очко в 41 матче, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В следующем матче «нефтяники» на выезде сыграют с «Калгари Флэймз». Матч пройдёт в воскресенье, 21 января, начало встречи – в 6:00 мск.