Известный хоккейный агент прокомментировал первый матч Александра Овечкина после травмы

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил выступление 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче после возвращения после травмы в игре с «Сент-Луис Блюз» (5:2), в которой ему удалось отметиться результативной передачей.

«Я не видел игру, поэтому сложно оценить. То, что результат позитивный, — это плюс.

Наберёт ли форму и начнёт вновь забивать, как в старые-добрые времена? Как минимум мы все верим, что у Александра всё получится. Он настоящий боец, так что будем только верить и желать удачи», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в игре с «Сент-Луис Блюз» Овечкин провёл на льду 15 минут 25 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «+1».